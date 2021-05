Inaugurazione statua Lady D, Harry non si presenterà senza Meghan al suo fianco? (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo i tabloid britannici il principe Harry non presenzierà alla cerimonia per la madre se la moglie Meghan non sarà presente. Continua il gelo tra il principe Harry ed il resto della famiglia dopo la decisione del duca del Sussex di lasciare i propri incarichi nobiliari e il Regno Unito per seguire la moglie negli Stati Uniti. Fino a qualche mese fa il fratello William riteneva che ci fossero margini per risanare il rapporto, ma l’intervista che il fratello e la moglie hanno rilasciato ad Oprah ha creato una spaccatura che al momento non sembra facilmente sanabile. Il Principe Harry è tornato in patria per i funerali del Principe Filippo (suo nonno), ma anche se l’occasione avrebbe potuto appianare alcune divergenze, pare che il resto della famiglia reale lo abbia accolto con freddezza e che gli ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo i tabloid britannici il principenon presenzierà alla cerimonia per la madre se la moglienon sarà presente. Continua il gelo tra il principeed il resto della famiglia dopo la decisione del duca del Sussex di lasciare i propri incarichi nobiliari e il Regno Unito per seguire la moglie negli Stati Uniti. Fino a qualche mese fa il fratello William riteneva che ci fossero margini per risanare il rapporto, ma l’intervista che il fratello e la moglie hanno rilasciato ad Oprah ha creato una spaccatura che al momento non sembra facilmente sanabile. Il Principeè tornato in patria per i funerali del Principe Filippo (suo nonno), ma anche se l’occasione avrebbe potuto appianare alcune divergenze, pare che il resto della famiglia reale lo abbia accolto con freddezza e che gli ...

