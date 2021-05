Etruria: falso in prospetto, tribunale assolve i vertici (Di martedì 18 maggio 2021) Assolti 'perché il fatto non sussiste' i tre imputati del processo dedicato al presunto 'falso in prospetto' nell'ambito del crac di Banca Etruria. L'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex dg Luca ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 18 maggio 2021) Assolti 'perché il fatto non sussiste' i tre imputati del processo dedicato al presunto 'in' nell'ambito del crac di Banca. L'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex dg Luca ...

vendutoschifoso : RT @autocostruttore: Il crac di Banca Etruria: assolti gli imputati per il «falso in prospetto» Chissà perché ma me lo aspettavo - EureosCriss : RT @autocostruttore: Il crac di Banca Etruria: assolti gli imputati per il «falso in prospetto» Chissà perché ma me lo aspettavo - Lukas08318189 : Etruria: falso in prospetto, tribunale assolve i vertici - Ultima Ora - ANSA - biancavschiller : Che paese meraviglioso, i reati bancari finiscono sempre a tarallucci e vino. Ma allora perché fare i processi? - giornaleradiofm : Approfondimenti: Etruria: falso in prospetto, tribunale assolve i vertici: (ANSA) - AREZZO, 18 MAG - Assolti 'perch… -