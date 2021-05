Advertising

TV7Benevento : Battiato: Giarrusso (M5S), 'faro per moltissime generazioni'... -

Ultime Notizie dalla rete : Battiato Giarrusso

Metro

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti, commentando la morte di Franco: 'faro per intere generazioni' ''Franco ..."Franconon era solo un artista a tutto tondo, cristallino esempio di genio etneo, ma era un ... Lo afferma l'europarlamentare del Movimento 5 stelle Dino. "Con la sua musica e con la ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Franco Battiato non era solo un artista a tutto tondo, cristallino esempio di genio etneo, ma era un autentico faro per moltissime generazioni". Lo afferma l'europarlament ...