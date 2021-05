Atp Ginevra 2021, Fognini pialla Pella: il ligure al secondo turno con un comodo doppio 6-2 (Di martedì 18 maggio 2021) Fabio Fognini elimina Guido Pella al secondo turno dell’ATP Ginevra 2021: 6-2 6-2 il punteggio finale in favore dell’azzurro, che al secondo turno dovrà vedersela col vincente tra Monteiro e Djere. Senza storia la sfida d’esordio del ligure all’interno del torneo elvetico: il numero 29 al mondo impone subito il proprio ritmo prendendosi il break al primo game del primo set dopo una situazione di vantaggio. Da qui è un monologo che conduce fino al 5-2: nel settimo game l’argentino salva un set point, ma non può fare altrettanto all’interno del game successivo. Il secondo set è ancora più netto e si apre col solito leitmotiv: break subito piazzato all’interno del primo game. A differenza del primo set ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Fabioelimina Guidoaldell’ATP: 6-2 6-2 il punteggio finale in favore dell’azzurro, che aldovrà vedersela col vincente tra Monteiro e Djere. Senza storia la sfida d’esordio delall’interno del torneo elvetico: il numero 29 al mondo impone subito il proprio ritmo prendendosi il break al primo game del primo set dopo una situazione di vantaggio. Da qui è un monologo che conduce fino al 5-2: nel settimo game l’argentino salva un set point, ma non può fare altrettanto all’interno del game successivo. Ilset è ancora più netto e si apre col solito leitmotiv: break subito piazzato all’interno del primo game. A differenza del primo set ...

