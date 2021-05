Asus Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip | ufficiali i nuovi smartphone top di gamma

(Di martedì 18 maggio 2021) Durante l’evento tenutosi oggi in streaming online,ha presentato la sua nuova generazione ditop di8 e. Dopo numerosi rumor circolati in rete, rendertrapelati e moltissime indiscrezioni, siamo finalmente in grado quindi di raccontarvi ogni dettaglio a riguardo basandoci sulle informazionie definitive!8 esono finalmente. L’azienda taiwanese ha annunciato l’arrivo di questi due prodotti decisamente interessanti e che si basano su due approcci completamente diversi al ...

8: 8/128GB (BLACK) - 699 6198: 8/128GB (SILVER) - 699 6198 e 8 Flip ufficiali: il top di gamma si sdoppia - Prezzi 55 Android 12 MagNemmeno il tempo di arrivare ufficialmente sul mercato che la famiglia8 ha ricevuto il suo primo aggiornamento software da parte di. L'update ha introdotto un paio di novità interessanti. L'aggiornamento per8 e8 Flip corrisponde ...