Amazon potrebbe acquistare la Metro Goldwin Mayer (Di martedì 18 maggio 2021) Amazon forse è pronta a diventare un competitor ancora più forte nel mercato dell’audiovisivo: il colosso dello streaming e non solo, starebbe per acquistare la Metro Goldwyn Mayer Mai come negli ultimi 15 anni il panorama cinematografico è stato così turbolento. Dopo la guerra dei brevetti terminata nel 1914, il sistema ha scelto la strada delle grandi case di produzione che si occupavano solo di cinema e poco altro. Negli ultimi quindici anni invece alcuni importanti colossi economici come Disney e Amazon, hanno compreso quanto sia fruttuoso acquistare brand o case di produzioni. Abbiamo visto tutto ciò specialmente con la Disney, la quale nel 2017 aveva inglobato la 20th Century Fox. Ora sembra essere il turno di Amazon. Difatti la famosa azienda, secondo The ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 maggio 2021)forse è pronta a diventare un competitor ancora più forte nel mercato dell’audiovisivo: il colosso dello streaming e non solo, starebbe perlaGoldwynMai come negli ultimi 15 anni il panorama cinematografico è stato così turbolento. Dopo la guerra dei brevetti terminata nel 1914, il sistema ha scelto la strada delle grandi case di produzione che si occupavano solo di cinema e poco altro. Negli ultimi quindici anni invece alcuni importanti colossi economici come Disney e, hanno compreso quanto sia fruttuosobrand o case di produzioni. Abbiamo visto tutto ciò specialmente con la Disney, la quale nel 2017 aveva inglobato la 20th Century Fox. Ora sembra essere il turno di. Difatti la famosa azienda, secondo The ...

Advertising

tuttoteKit : #Amazon potrebbe acquistare la Metro Goldwin Mayer #MetroGoldwynMayer #tuttotek - gpaolariete : RT @Stefanialove_of: Vi assicuro che trasformerò i vostri acquisti dalla lista dei desideri su Amazon in creazioni SOLIDALI che aiuteranno… - maybea18 : @Alt_Em_End Ma dici che ce la potrebbe fare a prendere l’oro lunedì? Perché contano gli stream premium fino a giove… - Valessiabi : RT @Stefanialove_of: Vi assicuro che trasformerò i vostri acquisti dalla lista dei desideri su Amazon in creazioni SOLIDALI che aiuteranno… - CardelliAc : RT @Stefanialove_of: Vi assicuro che trasformerò i vostri acquisti dalla lista dei desideri su Amazon in creazioni SOLIDALI che aiuteranno… -