Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 10:30 (Di lunedì 17 maggio 2021) Viabilità 17 MAGGIO 2021 ORE 10.20 – MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL GIRO D’ITALIA OGGI PROSEGUE LA DECIMA TAPPA NELLA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA. ALMENO UN’ORA PRIMA, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON ZONA RIMOZIONE SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTARE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E I CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITÀ. PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE DUE CARREGGIATA AD ECCEZIONE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA ALTEZZA GALLERIA APPIA CI SONO CODE PER CANTIERI ATTIVI SULLA VIA TIBERINA ALTEZZA BORGO SANT’ISIDORO NELLE DUE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)17 MAGGIOORE 10.20 – MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL GIRO D’ITALIA OGGI PROSEGUE LA DECIMA TAPPA NELLA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA. ALMENO UN’ORA PRIMA, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON ZONA RIMOZIONE SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTARE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E I CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITÀ. PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO CIRCONE REGOLARE SULLE DUE CARREGGIATA AD ECCEZIONE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA ALTEZZA GALLERIA APPIA CI SONO CODE PER CANTIERI ATTIVI SULLA VIA TIBERINA ALTEZZA BORGO SANT’ISIDORO NELLE DUE ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via dei Settebagni - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Casilina -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Passa il Giro d'Italia, tutto le modifiche alla viabilità a Siena e in provincia Due tappe del giro d'Italia passano dalla provincia di Siena, ecco come cambia la viabilità nel territorio. Siena In piazza del Mercato, dalle 14 di mercoledì 19 alle 19 del 20 ... In via Roma (nel ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 05 - 2021 ore 08:45 ...CAUSA DI CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA CON CODE FINO ALLO SVINCOLO DELLA CASILINA MENTRE SI RALLENTA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN PROSSIMITA' DELLA ROMA TERAMO RIMANIAMO SULLA ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews Due tappe del giro d'Italia passano dalla provincia di Siena, ecco come cambia lanel territorio. Siena In piazza del Mercato, dalle 14 di mercoledì 19 alle 19 del 20 ... In via(nel ......CAUSA DI CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA CON CODE FINO ALLO SVINCOLO DELLA CASILINA MENTRE SI RALLENTA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN PROSSIMITA' DELLATERAMO RIMANIAMO SULLA...