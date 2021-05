Nuoto, Alessandro Miressi firma il record italiano e prosegue la scalata nei 100 sl. Cosa manca per ambire ad una medaglia olimpica (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra le notizie liete della prima giornata degli Europei 2021 di Nuoto a Budapest vi è sicuramente la prestazione di Alessandro Miressi. Dopo aver dovuto fare i conti con tanti problemi fisici, ultimo dei quali una forma non “leggera” di Covid, il piemontese si è rimesso in moto e l’ha fatto in maniera molto convincente. Lui, da campione europeo in carica dei 100 stile libero, si presenta ai nastri di partenza con la voglia di lottare per il metallo più importante e il riscontro nella prima frazione della staffetta 4×100 stile libero (bronzo europeo) ha dato delle conferme. Sì, perché il 47?74 è di grande valore (terzo tempo mondiale stagionale) e rappresenta un primato italiano migliorato. L’azzurro non riusciva per un motivo o per l’altro ad abbattere nuovamente la barriera dei 48? e finalmente nella Duna Arena l’ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra le notizie liete della prima giornata degli Europei 2021 dia Budapest vi è sicuramente la prestazione di. Dopo aver dovuto fare i conti con tanti problemi fisici, ultimo dei quali una forma non “leggera” di Covid, il piemontese si è rimesso in moto e l’ha fatto in maniera molto convincente. Lui, da campione europeo in carica dei 100 stile libero, si presenta ai nastri di partenza con la voglia di lottare per il metallo più importante e il riscontro nella prima frazione della staffetta 4×100 stile libero (bronzo europeo) ha dato delle conferme. Sì, perché il 47?74 è di grande valore (terzo tempo mondiale stagionale) e rappresenta un primatomigliorato. L’azzurro non riusciva per un motivo o per l’altro ad abbattere nuovamente la barriera dei 48? e finalmente nella Duna Arena l’ha ...

