(Di lunedì 17 maggio 2021) La piccola sarebbe morta in. La bambina di origine inglese, è scomparsa 14 anni fa durante una vacanza con i genitori in. Da quel momento le ricerchepiccola sono state ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Maddie McCann è stata uccisa in Portogallo, la nuova pista della polizia tedesca - leggoit : Maddie McCann è stata uccisa in Portogallo, la nuova pista della polizia tedesca - SaraHalilovic77 : Vi lascio qua sotto un articolo che riguarda maddie mcCann. Guardate i dettagli di quella sensitiva sono impression… - 1Downsy1 : Maddie McCann investigator ???????????????????????????????????? - avonbusker : Quando guardai la docuserie su Maddie McCann mi sembrava assurdo il lavoro orrendo della polizia, ma questi 17 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Maddie McCann

Fanpage.it

Secondo quanto riferito dal SundayTimes, il procuratore tedesco Hans Christian Wolters, che si occupa dell'indagine dopo le rivelazione su Brueckner, ha detto cheè stata uccisa in ...Secondo la polizia tedesca,, la bimba inglese di 3 anni scomparsa durante una vacanza il 3 maggio 2017, sarebbe stata "uccisa in Portogallo" . E' questa l'ultima pista sul giallo e ripresa nelle ultime ore da ...La piccola Maddie McCann sarebbe morta in Portogallo. La bambina di origine inglese, è scomparsa 14 anni fa durante una vacanza con i genitori in Portogallo. Da quel momento le ricerche ...Secondo le forze dell’ordine tedesche, alcune intercettazioni svelano non solo l’effettiva presenza in Portogallo nel 2007 di Christain ...