Inter | Barella operato al naso | tornerà entro pochi giorni

(Di lunedì 17 maggio 2021) MILANO - Operazione aldi convalescenza per Nicolò, che potrà quindi rispondere regolarmente alla convocazione della nazionale azzurra di Roberto Mancini per i prossimi ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Barella

...giorni di convalescenza per Nicolò, che potrà quindi rispondere regolarmente alla convocazione della nazionale azzurra di Roberto Mancini per i prossimi Europei. Il centrocampista dell'...Il centrocampista dell'Nicolòsi è sottoposto a un intervento chirurgico, ecco il comunicato dei nerazzurri Nicolòsi è sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas ...Julio Cesar, uno degli eroi dello storico triplete nerazzurro, ha rilasciato un’intervista a Inter Tv in cui ha parlato dello scudetto vinto e svelato i giocatori che lo ...Intervento chirurgico al naso per il centrocampista dell'Inter: salterà l'ultima giornata di campionato Intervento chirurgico per Nicolò Barella. Come comunicato dall'Inter, il centrocampista nerazzur ...