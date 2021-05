Incidente mortale a Corciano, morta una bambina piccola: la madre in ospedale in codice rosso (Di lunedì 17 maggio 2021) Grave Incidente stradale a Corciano, provincia di Perugia. Secondo quanto viene riportato, nelle scorse ore si è verificato un drammatico frontale tra due auto: numerose le persone coinvolte e al momento ci sarebbe già una vittima, una bambina piccola. La madre è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. bambina morta in un Incidente d’auto a Corciano Poche le informazioni che sono filtrate sinora a Corciano, piccolo paese appena fuori Perugia, dove verso le 19 di questa sera si è verificato un frontale tra due auto. Tutto è successo sulla strada che collega le frazioni di Migiana e Capocavallo: sono in corso accertamenti per determinare la causa del tragico Incidente, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Gravestradale a, provincia di Perugia. Secondo quanto viene riportato, nelle scorse ore si è verificato un drammatico frontale tra due auto: numerose le persone coinvolte e al momento ci sarebbe già una vittima, una. Laè stata trasportata in gravi condizioni inin und’auto aPoche le informazioni che sono filtrate sinora a, piccolo paese appena fuori Perugia, dove verso le 19 di questa sera si è verificato un frontale tra due auto. Tutto è successo sulla strada che collega le frazioni di Migiana e Capocavallo: sono in corso accertamenti per determinare la causa del tragico, ...

