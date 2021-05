Il giudice archivia i piagnistei di Carola Rackete: «Salvini non istigò a delinquere contro di lei» (Di lunedì 17 maggio 2021) Finisce con un nulla di fatto il tentativo di Carola Rackete di passare per “vittima” di Matteo Salvini. Il giudice di Milano, Sara Cipolla, ha infatti archiviato l’accusa di istigazione a delinquere mossa dall’attivista tedesca al leader della Lega. La denuncia, presentata dall’avvocato della Rackete, Alessandro Gamberini, faceva riferimento ad alcune frasi pronunciate dall’allora ministro dell’Interno nel corso di una diretta Facebook e di un comizio del luglio del 2019. Salvini non istigò a delinquere contro Carola Rackete Salvini aveva definito Rackete come una «sbruffoncella», «fuorilegge», «delinquente» e autrice di un atto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Finisce con un nulla di fatto il tentativo didi passare per “vittima” di Matteo. Ildi Milano, Sara Cipolla, ha infattito l’accusa di istigazione amossa dall’attivista tedesca al leader della Lega. La denuncia, presentata dall’avvocato della, Alessandro Gamberini, faceva riferimento ad alcune frasi pronunciate dall’allora ministro dell’Interno nel corso di una diretta Facebook e di un comizio del luglio del 2019.nonaveva definitocome una «sbruffoncella», «fuorilegge», «delinquente» e autrice di un atto ...

Advertising

LegaSalvini : ++ RACKETE VOLEVA FAR PROCESSARE SALVINI PER 'ISTIGAZIONE A DELINQUERE', IL GIUDICE ARCHIVIA LE ACCUSE ++ - 2014Monaco : RT @SecolodItalia1: Il giudice archivia i piagnistei di Carola Rackete: «Salvini non istigò a delinquere contro di lei» - Bianca34874951 : RT @LegaSalvini: ++ RACKETE VOLEVA FAR PROCESSARE SALVINI PER 'ISTIGAZIONE A DELINQUERE', IL GIUDICE ARCHIVIA LE ACCUSE ++ - SILVIALUCISANO : RT @LegaSalvini: ++ RACKETE VOLEVA FAR PROCESSARE SALVINI PER 'ISTIGAZIONE A DELINQUERE', IL GIUDICE ARCHIVIA LE ACCUSE ++ - illibata : RT @Noiconsalvini: ++ RACKETE VOLEVA FAR PROCESSARE SALVINI PER 'ISTIGAZIONE A DELINQUERE', IL GIUDICE ARCHIVIA LE ACCUSE ++ -