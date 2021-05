F1 | Sergio Perez sinora piuttosto inconsistente con la Red Bull Impietoso il confronto con Bottas | scudiero Mercedes

(Di lunedì 17 maggio 2021) Si avvicina il quinto appuntamento del Mondiale di F1 ed è tempo di trarre i primi bilanci sulla stagione. Dopo Barcellona appare evidente la superiorità dellain termini numerici rispetto alla Red. I tedeschi hanno infatti a disposizione due monoposto per puntare al podio, mentre gli austriaci affidano le loro speranze solo all’olandese Max Verstappen. Dal 2017 ad oggi cambiano i protagonisti, ma la storia sembra sempre la stessa. Il ‘secondo pilota’ non appare all’altezza del teammate e soprattutto viene letteralmente piegato dal diretto rivale della. Dopo il francese Pierre Gasly, l’australiano Daniel Ricciardo ed il thailandese Alexander Albon sembra che anche il messicanonon riesca a reggere ilcon Valtteri, ...

Sarà fondamentale anche il supporto diper mettere pressione alla Mercedes. Il messicano lo sa bene ed è pronto a dare tutto se stesso per aiutare il team che ha creduto in lui alla fine ......già dato le prime indicazioni a Florentinoper il mercato del Real Madrid. L'ex bandiera delle 'Merengues' avrebbe deciso di tagliare i ponti col passato e chiudere la porta a gente come...L'olandese sa che deve puntare con forza alla pole di Monte Carlo per tenere aperto il campionato. La battaglia con Hamilton ...In una chiacchierata concessa a motorsport-magazin.com, Helmut Marko ha spiegato come l'assenza di Sergio Perez nella lotta al vertice con la Mercedes abbia costretto Max Verstapppen ad accontentarsi ...