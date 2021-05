Dl sostegni bis: governo a lavoro su testo, si punta a Cdm mercoledì (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Mentre a Palazzo Chigi si avvicina la cabina di regia sulle riaperture -a cui seguirà un Consiglio dei ministri ad hoc- continua il lavoro sul dl sostegni bis. Oggi la tabella di marcia che verrà decisa sull'allentamento delle misure anti-Covid aiuterà a definire gli ultimi dettagli del decreto da 40 miliardi contenente aiuti e ristori, che il governo, spiegano diversi ministri, punta a chiudere e a portare in Cdm già mercoledì. La settimana successiva sarà dunque la volta del dl semplificazioni e del provvedimento sulla governance del Recovery. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Mentre a Palazzo Chigi si avvicina la cabina di regia sulle riaperture -a cui seguirà un Consiglio dei ministri ad hoc- continua ilsul dlbis. Oggi la tabella di marcia che verrà decisa sull'allentamento delle misure anti-Covid aiuterà a definire gli ultimi dettagli del decreto da 40 miliardi contenente aiuti e ristori, che il, spiegano diversi ministri,a chiudere e a portare in Cdm già. La settimana successiva sarà dunque la volta del dl semplificazioni e del provvedimento sulla governance del Recovery.

Ultime Notizie dalla rete : sostegni bis PNRR e riforme, alta tensione Letta - Salvini DECRETO SOSTEGNI BIS IN ARRIVO Il clima, insomma, nella maggioranza è tutt'altro che sereno mentre prossime ore è pronto a tagliare il traguardo il Decreto sostegni bis. Il Governo 'dovrebbe erogare ...

Contratto di rioccupazione: di cosa si tratta e come funziona Il contratto di rioccupazione è uno strumento che potrebbe essere introdotto nel decreto Sostegni bis per dare nuova linfa alle assunzioni Il blocco dei licenziamenti è ormai agli sgoccioli e a meno di ulteriori proroghe scadrà il prossimo 30 giugno. Per questo motivo urgono delle ...

Covid, ecatombe dell'occupazione femminile nel mondo, 64 milioni di donne hanno perso il lavoro Video: Intesa sui ristori nel Dl Sostegni bis (Mediaset) Le donne costituiscono la grande maggioranza dei lavoratori precari nei paesi a medio e basso reddito. Solo nel primo mese della pandemia, i ...

