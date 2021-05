Distrutto da raid Israele l' unico laboratorio Covid a Gaza

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo il bombardamento israeliano che ha parzialmentela clinica al - Rimal, nel centro dell'omonima città di, l'- 19 dell'intera Striscia non è più in grado di ...

daIsraele l'unico laboratorio per test Covid Dopo il bombardamento israeliano che ha parzialmentela clinica Al Rimal, unico laboratorio Covid dell'intera Striscia non è più ...Dopo il bombardamento israeliano che ha parzialmentela clinica al - Rimal, nel centro dell'omonima città di Gaza, l'unico laboratorio Covid - ... Iisraeliani minano gli sforzi del ...Dopo il bombardamento israeliano che ha parzialmente distrutto la clinica al-Rimal, nel centro dell'omonima città di Gaza, l'unico laboratorio Covid-19 dell'intera Striscia non è più in grado di condu ...L'esercito israeliano ha colpito nella notte 15 chilometri della rete dei tunnel, detta "Metro", di Hamas nel nord della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui in particolare s ...