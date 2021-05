Denise Pipitone, l’ex pm Angioni: “Potrebbe essere stata rapita da due gruppi di persone e in strada potevano esserci delle sentinelle” (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa mattina, Maria Angioni, ex pm del caso Denise Pipitone – si occupò delle indagini nelle fasi cruciali della vicenda, ovvero dall’ottobre del 2004, un mese dopo la sparizione, al luglio 2005 – è intervenuta in diretta a Mattino Cinque (qui il video) sostenendo “che nel rapimento della bambina ci siano stati due gruppi di persone: quelle “cattive” e quelle “buone””. “Faccio una premessa: quando ho lavorato a Marsala – ha aggiunto l’ex pm del caso Pipitone -, c’erano sempre diverse persone sulla strada che sembravano lì a far niente, ma dopo un po’ ho capito che erano sentinelle, non sentinelle necessariamente della mafia, ma sentinelle di qualcosa che non è lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa mattina, Maria, ex pm del caso– si occupòindagini nelle fasi cruciali della vicenda, ovvero dall’ottobre del 2004, un mese dopo la sparizione, al luglio 2005 – è intervenuta in diretta a Mattino Cinque (qui il video) sostenendo “che nel rapimento della bambina ci siano stati duedi: quelle “cattive” e quelle “buone””. “Faccio una premessa: quando ho lavorato a Marsala – ha aggiuntopm del caso-, c’erano sempre diversesullache sembravano lì a far niente, ma dopo un po’ ho capito che erano, nonnecessariamente della mafia, madi qualcosa che non è lo ...

