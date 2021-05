Chi era Filippo Viscido, l’ex calciatore suicidatosi a Battipaglia (Di lunedì 17 maggio 2021) Filippo Viscido è stato un ex calciatore, ha militato anche nell’Avellino: si è tolto la vita all’età di 31 anni. Filippo Viscido ha passato diversi anni a lottare sui palloni nei campi difficili dei campionati di Lega Pro, di serie D e le categoria inferiori. Si è fatto apprezzare dai compagni come uomo oltre che come giocatore: la sua vita e la sua carriera è però finita troppo presto, domenica 16 maggio del 2021, quando ha deciso di togliersi la vita nella propria casa di Battipaglia. Filippo Viscido: la biografia Filippo Viscido è nato a Battipaglia, in provincia di Salerno, il 5 giugno del 1989 (il suo segno zodiacale era quindi quello dei Gemelli). Ha iniziato a giocare a calcio sin da ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 17 maggio 2021)è stato un ex, ha militato anche nell’Avellino: si è tolto la vita all’età di 31 anni.ha passato diversi anni a lottare sui palloni nei campi difficili dei campionati di Lega Pro, di serie D e le categoria inferiori. Si è fatto apprezzare dai compagni come uomo oltre che come giocatore: la sua vita e la sua carriera è però finita troppo presto, domenica 16 maggio del 2021, quando ha deciso di togliersi la vita nella propria casa di: la biografiaè nato a, in provincia di Salerno, il 5 giugno del 1989 (il suo segno zodiacale era quindi quello dei Gemelli). Ha iniziato a giocare a calcio sin da ...

