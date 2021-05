Berlusconi, l’Europa chiede chiarezza sulla condanna per frode fiscale del 2013: cosa accade ora? (Di lunedì 17 maggio 2021) La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso di Silvio Berlusconi che nel 2013 fu condannato a quattro anni di reclusione per frode fiscale, questa condanna gli valse la decadenza da Senatore. Da allora i giudici di Strasburgo stanno lavorando a questa vicenda giudiziaria (che dura ormai da quasi 10 anni), a questo punto la Corte europea ha presentato dieci domande al Parlamento italiano. Leggi anche -> Nasce il centrodestra di governo, Berlusconi infuriato con i suoi per l’astensione sul coprifuoco Le domande sono le seguenti e sono chiare e dirette: “Il ricorrente signor Silvio Berlusconi ha beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente, imparziale e costituito ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 17 maggio 2021) La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso di Silvioche nelfuto a quattro anni di reclusione per, questagli valse la decadenza da Senatore. Da alli giudici di Strasburgo stanno lavndo a questa vicenda giudiziaria (che dura ormai da quasi 10 anni), a questo punto la Corte europea ha presentato dieci domande al Parlamento italiano. Leggi anche -> Nasce il centrodestra di governo,infuriato con i suoi per l’astensione sul coprifuoco Le domande sono le seguenti e sono chiare e dirette: “Il ricorrente signor Silvioha beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente, imparziale e costituito ...

