Analizzare i big data biologici: a La Sapienza di Roma la laurea triennale in Bioinformatica

Cos'è la Bioinformatica? La Bioinformatica è l'applicazione dell'informatica alla gestione e analisi dell'informazione biologica. I computer sono utilizzati per raccogliere e memorizzare l'informazione genetica e biologica per analizzarla con lo scopo di scoprire e sviluppare nuovi farmaci e vaccini. Il bisogno di questa figura professionale è cresciuto molto negli ultimi anni dopo l'esplosione della disponibilità di dati sui componenti cellulari. Consapevoli di queste nuove possibilità, università, ospedali, enti di ricerca pubblici e privati, società farmaceutiche e informatiche, hanno costituito gruppi di bioinformatici da affiancare a biologi molecolari e medici. Il nuovo corso di laurea triennale in Bioinformatica Genetica, biochimica e biologia molecolare. Sono le aree di studio in cui si ...

