Uomini e Donne: Samantha e Alessio sono felici insieme (Di domenica 16 maggio 2021) La scelta di Samantha Curcio è andata in onda all'inizio della scorsa settimana, ma la registrazione è avvenuta all'inizio del mese di maggio. La tronista ha deciso di uscire da Uomini e Donne insieme al corteggiatore Alessio Ceniccola preferendolo all'altro corteggiatore Bohdan Beyba. Il rapporto tra l'ormai ex tronista di Sapri e il suo corteggiatore Alessio è stato fin dall'inizio molto tormentato. Nonostante fosse molto chiara l'attrazione tra loro due, non sono mancate le liti anche molto importanti. I due hanno comunque deciso di continuare la loro storia d'amore lontano dalle telecamere credendo nei sentimenti che li legano. A distanza di poco tempo dalla scelta, la neo coppia ha rilasciato un'intervista esclusiva a Uomini e ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 maggio 2021) La scelta diCurcio è andata in onda all'inizio della scorsa settimana, ma la registrazione è avvenuta all'inizio del mese di maggio. La tronista ha deciso di uscire daal corteggiatoreCeniccola preferendolo all'altro corteggiatore Bohdan Beyba. Il rapporto tra l'ormai ex tronista di Sapri e il suo corteggiatoreè stato fin dall'inizio molto tormentato. Nonostante fosse molto chiara l'attrazione tra loro due, nonmancate le liti anche molto importanti. I due hanno comunque deciso di continuare la loro storia d'amore lontano dalle telecamere credendo nei sentimenti che li legano. A distanza di poco tempo dalla scelta, la neo coppia ha rilasciato un'intervista esclusiva ae ...

