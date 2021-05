Uomini E Donne, Isabella Ricci ‘minacciata’ Da Gemma: Alta Tensione (Di domenica 16 maggio 2021) Due Donne piene di fascino e di carisma: Isabella Ricci e Gemma Galgani sono le due facce della trasmissione Uomini e Donne. Isabella Ricci (screenshot instagram)Fin dal suo arrivo nel programma Uomini e Donne, Isabella Ricci ha colpito gli spettatori per il suo fascino e la sua bellezza altera. In molti l’hanno identificata con il “contrAltare” di Gemma Galgani, un’altra signora di assoluto carisma ma molto diversa da lei nei modi. La più chiacchierata, la più controversa del programma è sicuramente Gemma: una donna che tende all’inseguimento. Isabella invece appare più algida, focalizzata su du sé. Lei ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 maggio 2021) Duepiene di fascino e di carisma:Galgani sono le due facce della trasmissione(screenshot instagram)Fin dal suo arrivo nel programmaha colpito gli spettatori per il suo fascino e la sua bellezza altera. In molti l’hanno identificata con il “contrre” diGalgani, un’altra signora di assoluto carisma ma molto diversa da lei nei modi. La più chiacchierata, la più controversa del programma è sicuramente: una donna che tende all’inseguimento.invece appare più algida, focalizzata su du sé. Lei ...

Advertising

rulajebreal : “NOI guardiamo alla competenza non al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - cirillo8 : RT @CBugliano: ? INCENDIO A BUGLIANO: DONNA RIFIUTA DI FARSI SALVARE PERCHÈ I POMPIERI SONO TUTTI UOMINI Il sindaco ha promesso che assume… - FabrizioFalconi : RT @Radio3tweet: Per tutti gli uomini e le donne che si nascondono e per gli artisti che danno loro corpo e voce: Giorgio Diritti ed Elio G… -