Scordatevi le riforme Così l’Infiltrato ha gettato la maschera

(Di domenica 16 maggio 2021) Ve l’avevo detto io che Salvini nel governo Draghi era da considerare alla stregua di un Infiltrato. Niente di scandaloso, per carità. Però stare dentro e fuori, con e contro, che è un vecchio gioco di sistema del totip politico italiano, una carambola alla portata di tutte le borse, ha i suoi limiti. Finché il senatore Salvini fa il paladino dei ristoratori e degli imprenditori medio-piccoli, ben venga. E’ una dialettica, malsana, ma lo è. Tutti hanno capito da subito, e i sondaggi pare lo rilevino, che la puntata al rialzo nelle riaperture postpandemiche era solo un modo di mettere un piede davanti agli altri, una volta che si avviavano le decisioni di liberalizzazione e rientro dalle restrizioni. Sai che si è deciso di fare questo e tu giochi d’anticipo, proclami: facciamo subito questo! Vabbè. Invece dire che il governo non è in grado di fare le, per un ...

