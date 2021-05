Quel bacio tra due ragazze nello spot della Dietorelle che non va giù a Vittorio Sgarbi | VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Da una parte uno spot della Dietorelle, in cui c’è un bacio tra due donne. Dall’altra un parlamentare della Repubblica e critico d’arte e personaggio televisivo (soprattutto), che lo attacca. Lo critica in modo goffo, dicendo un po’ di parole qua e là, buttando in mezzo il Ddl Zan e la pornografia. Ah e poi anche il Garante per l’infanzia. E dà tutto in pasto a Twitter, dove (per fortuna), ora è ampiamente criticato. Quello che si vede nel VIDEO è prima un bacio eterosessuale e poi uno omosessuale, tra due ragazze. Entrambi che avvengono dopo aver mangiato una caramella. Vittorio Sgarbi l’ha guardato e ha commentato: Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Da una parte uno, in cui c’è untra due donne. Dall’altra un parlamentareRepubblica e critico d’arte e personaggio televisivo (soprattutto), che lo attacca. Lo critica in modo goffo, dicendo un po’ di parole qua e là, buttando in mezzo il Ddl Zan e la pornografia. Ah e poi anche il Garante per l’infanzia. E dà tutto in pasto a Twitter, dove (per fortuna), ora è ampiamente criticato.lo che si vede nelè prima uneterosessuale e poi uno omosessuale, tra due. Entrambi che avvengono dopo aver mangiato una caramella.l’ha guardato e ha commentato: Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole ...

