Pioli ora trema: "Con l'Atalanta serve la partita della vita" (Di domenica 16 maggio 2021) Pioli deluso dopo Milan-Cagliari: "Stasera non l'abbiamo approcciata bene. Ora serve la partita della vita contro l'Atalanta" Pioli si presenta ai microfoni di 'Sky' e la delusione per lo 0-0 di stasera contro il Cagliari è palpabile. Il risultato complica infatti notevolmente il cammino del Milan verso la Champions League. "È inutile pensare ora a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

PBPcalcio : #Massara a #sky: “#Champions? Primo step di ritorno alla normalità. Pioli non possiamo che applaudirlo. Brahim? Ci… - PakiFerrara : RT @scar15385: Facciamo schifo Pioli è un mediocre e non andremo in champions ma se ieri finisce 2-2 ora era chiusa. Punto. - BELUSHI69 : Si devono solo vergognare.. E le parole di Pioli. Eh la tensione... Non fanno altro che aumentare l'imbelvimento d… - MarioBalo45 : RT @scar15385: Facciamo schifo Pioli è un mediocre e non andremo in champions ma se ieri finisce 2-2 ora era chiusa. Punto. - tuttosport : #Pioli: '#Milan sotto pressione, ora pensiamo all'#Atalanta' -