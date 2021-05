Inzaghi: “Dovevamo chiuderla, adesso speriamo nella Lazio per giocarcela” (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare il Crotone. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Serse Cosmi. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Prestazione – Creiamo tantissimo ma non concretizziamo, è quello che ci ha penalizzato per l’intera stagione. Dovevamo chiuderla, abbiamo avuto tante occasioni. Non è possibile che il portiere avversario sia sempre il migliore in campo. Eravamo partiti bene, avevamo la partita in pugno. Nell’occasione del gol Dovevamo fare fallo, non portarli in area. Aspettiamo martedì il risultato della Lazio, abbiamo ancora una speranza di andarci a giocare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare il Crotone. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Serse Cosmi. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Prestazione – Creiamo tantissimo ma non concretizziamo, è quello che ci ha penalizzato per l’intera stagione., abbiamo avuto tante occasioni. Non è possibile che il portiere avversario sia sempre il migliore in campo. Eravamo partiti bene, avevamo la partita in pugno. Nell’occasione del golfare fallo, non portarli in area. Aspettiamo martedì il risultato della, abbiamo ancora una speranza di andarci a giocare ...

