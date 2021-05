Internazionali BNL d’Italia 2021, Djokovic: “Contro Rafa è stata una lotta come al solito” (Di domenica 16 maggio 2021) Novak Djokovic ha parlato dopo la sconfitta in finale agli Internazionali BNL d’Italia 2021 Contro Nadal: “Entrambi abbiamo giocato abbastanza bene, ma alla fine ha vinto lui. Gli faccio i complimenti, è uno dei rivali più grandi che ho avuto in tutta la mia carriera. Ogni volta tra noi è una lotta e la partita di oggi non è stata da meno. Tuttavia per me era importante esprimermi al meglio su questa superficie in vista di Parigi e sono contento del mio livello – ha spiegato Nole – Il Next Gen siamo io Rafa e Roger. Abbiamo reinventato questo concetto. Anche il signor Pietrangeli è un Next Gen” ha scherzato il numero uno al mondo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Novakha parlato dopo la sconfitta in finale agliBNLNadal: “Entrambi abbiamo giocato abbastanza bene, ma alla fine ha vinto lui. Gli faccio i complimenti, è uno dei rivali più grandi che ho avuto in tutta la mia carriera. Ogni volta tra noi è unae la partita di oggi non èda meno. Tuttavia per me era importante esprimermi al meglio su questa superficie in vista di Parigi e sono contento del mio livello – ha spiegato Nole – Il Next Gen siamo ioe Roger. Abbiamo reinventato questo concetto. Anche il signor Pietrangeli è un Next Gen” ha scherzato il numero uno al mondo. SportFace.

Advertising

WeAreTennisITA : RAFA SI RIPRENDE ROMA ?? Rafael Nadal batte ancora una volta Novak Djokovic in finale a Roma, ci riesce per 7-5 1-6… - WeAreTennisITA : IGA TRIONFA A ROMA ?? La finale degli Internazionali BNL d'Italia è un clamoroso no contest: Swiatek batte una irri… - WeAreTennisITA : Il giorno dei campioni degli Internazionali BNL d'Italia ?? Finale femminile alle 14 e 30, Nadal e Djokovic giochera… - sportface2016 : #IBI2021, #Djokovic: “Contro #Nadal è stata una lotta come al solito” - iconsportswire : Sports Photos! #TENNIS #Internazionali BNL d'Italia: -