Inter | trema Conte | Zhang può sacrificare un insospettabile

Leggi su serieanews

(Di domenica 16 maggio 2021) Per l’sarà necessario un sacrificio da qui alla fine della stagione per far rifiatare le casse del club. L’ha guadagnato lo Scudetto e la gloria dei tifosi nerazzurri, ma al netto di questo ci sono diverse questioni in sospeso da sviscerare. Il club ha fatto capire che ci sarà bisogno di una sorta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.