Iachini: ”Napoli? Peccato perche’ sullo 0-0 la partita era in equilibrio” (Di domenica 16 maggio 2021) Iachini: “Peccato per il rigore, il match è andato su binari diversi, giusto salutarsi da amici” Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta col Napoli. Queste el sue parole: SU FIORENTINA – Napoli ”Volevamo fare una buona partita, per dare continuita’ ai risultati. Abbiamo giocato contro una squadra di ottima qualita’. Nelle uscite abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo. Era la terza partita in settimana, con un giorno in meno di recupero rispetto alle altre. Peccato perche’ sullo 0-0 la partita era in equilibrio, non stavamo rischiando nulla. Dopo il rigore il match e’ andato su binari diversi. Noi comunque abbiamo lottato fino alla fine per ... Leggi su retecalcio (Di domenica 16 maggio 2021): “per il rigore, il match è andato su binari diversi, giusto salutarsi da amici” Beppe, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta col. Queste el sue parole: SU FIORENTINA –”Volevamo fare una buona, per dare continuita’ ai risultati. Abbiamo giocato contro una squadra di ottima qualita’. Nelle uscite abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo. Era la terzain settimana, con un giorno in meno di recupero rispetto alle altre.0-0 laera in, non stavamo rischiando nulla. Dopo il rigore il match e’ andato su binari diversi. Noi comunque abbiamo lottato fino alla fine per ...

