Giulia Stabile vince Amici 2021 e batte il fidanzato Sangiovanni: “Nonostante tutto siamo la coppia perfetta”. Ecco tutti i premi assegnati (Di domenica 16 maggio 2021) Il vincitore della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” è la ballerina Giulia Stabile, classe 2002 e nata a Roma. La ballerina ha vinto sia il circuito danza – con un riconoscimento di 50mila euro in gettoni d’euro – che il premio principale del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. All’ultimo scontro la ballerina si è ritrovata contro il fidanzato Sangiovanni, il favorito della vigilia. Una gara senza tensioni, con grandi sorrisi e baci. I due si sono conosciuti dentro la scuola e si sono supportati a vicenda: Sangiovanni ha cercato di spronarla a volersi più bene, dopo aver superato vicende dolorose del passato. Commovente la lettera che Giulia ha scritto al secondo classificato prima dell’ultima puntata: “Mi mancherà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Il vincitore della ventesima edizione di “di Maria De Filippi” è la ballerina, classe 2002 e nata a Roma. La ballerina ha vinto sia il circuito danza – con un riconoscimento di 50mila euro in gettoni d’euro – che ilo principale del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. All’ultimo scontro la ballerina si è ritrovata contro il, il favorito della vigilia. Una gara senza tensioni, con grandi sorrisi e baci. I due si sono conosciuti dentro la scuola e si sono supportati a vicenda:ha cercato di spronarla a volersi più bene, dopo aver superato vicende dolorose del passato. Commovente la lettera cheha scritto al secondo classificato prima dell’ultima puntata: “Mi mancherà ...

