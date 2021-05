Formazioni ufficiali Parma Sassuolo | le scelte degli allenatori

(Di domenica 16 maggio 2021) Ledimatch valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021.(5-3-2) – Sepe; Busi, Dierckx, Alves, Valenti, Laurini; Kurtic, Sohm, Hernani; Brunetta, Cornelius. All. D’Aversa(4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Raspadori. All. De Zerbi L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Nel derby dell'Emilia tra Parma e Sassuolo,… - SPress24 : Serie A, Parma-Sassuolo: Le Formazioni Ufficiali dell'incontro - ParmaLiveTweet : Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Brunetta titolare, De Zerbi punta su Defrel - SkySport : Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - FiorentinaUno : SERIE A, Si continua alle 18 con Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali - -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Parma Sassuolo match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Parma - Sassuolo, match ...PARMA - Il Sassuolo non vuole smettere di credere nel 7° posto, che vorrebbe dire Conference League, e per farlo dovrà cerare i 3 punti in casa del Parma già retrocesso. La squadra di De Zerbi, all'...Parma e Sassuolo scenderanno in campo tra circa un'ora per affrontarsi in questa 37ª giornata di Serie A. Senza troppo indugio andiamo a spulciare quelle che sono le scelte dei due allenatori. Ecco le ...La squadra di Jurgen Klopp non ha ancora gettato la spugna nella lotta per un posto tra le prime quattro. La sconfitta del Chelsea nel derby contro l’Arsenal ha ridato fiato alle speranze del Liverpoo ...