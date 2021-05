Covid | Salvini | ‘dati ci danno ragione | da vertice domani attese riaperture e ripartenza’

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Grazie all’insistenza della Lega il 26 aprile riaprirono tante attività, e qualcuno annunciava disastri. Risultato, da allora: 9.551 ricoverati in meno, 1.083 terapie intensive in meno, 326.864 guariti”. Così il leader della Lega Matteosu Twitter, dove a stretto giro posta un altro ‘cinguettìo’: “Dalla riunione diquindi ci aspettiamoe ripartenza, lavoro e libertà, all’aperto e al chiuso, di giorno e di sera! Fidiamoci degli Italiani. #nocoprifuoco”. L'articolo CalcioWeb.

Leggi Anche, i dati: 5.753 nuovi casi e 93 morti. Per la prima volta da ottobre meno di 100 decessi Un obiettivo che l'ala più aperturista del governo, trainata da Matteo, puntava a ...Il riferimento è ai nodi Copasir e restrizioni anti. LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 16 ... Inoltre, ha smentito di aver sentito telefonicamente Matteo, con cui si è scambiato solo dei ...Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Grazie all’insistenza della Lega il 26 aprile riaprirono tante attività, e qualcuno annunciava disastri. Risultato, da allora: 9.551 ricoverati in meno, 1.083 terapie inte ...Coprifuoco il ministro Roberto Speranza apre "si può allentare con moderazione per poi eliminarlo pian piano". I dettagli ...