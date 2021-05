Anche con le mascherine di stoffa meno contagi e infezioni meno pesanti: lo dicono gli esperti (Di domenica 16 maggio 2021) Abbandonare le mascherine di stoffa o le Ffp2 è ancora prematuro. Lo afferma la microbiologa Maria Rita Gismondo. «Il vaccino protegge dalla severità della malattia, ma non dall’infezione», spiega all’Adnkronos Salute. «Quindi il virus continua a circolare». È prudente aspettare ancora un po’ «perché si abbassi questa circolazione». Ma ancora oggi continuano le domande. Se le più valide sono le Ffp2, ci si può fidare delle altre? Arrivano risposte rassicuranti. L’affidabilità delle mascherine di stoffa Un primo elemento è importante. Le mascherine di stoffa sono affidabili. Proteggono bocca e naso. Il loro contributo alla prevenzione dei casi di Covid non è mai stato messo in dubbio. Lo conferma il bollettino dell’Istituto Spallanzani. Le mascherine non mediche non si ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 maggio 2021) Abbandonare ledio le Ffp2 è ancora prematuro. Lo afferma la microbiologa Maria Rita Gismondo. «Il vaccino protegge dalla severità della malattia, ma non dall’infezione», spiega all’Adnkronos Salute. «Quindi il virus continua a circolare». È prudente aspettare ancora un po’ «perché si abbassi questa circolazione». Ma ancora oggi continuano le domande. Se le più valide sono le Ffp2, ci si può fidare delle altre? Arrivano risposte rassicuranti. L’affidabilità dellediUn primo elemento è importante. Ledisono affidabili. Proteggono bocca e naso. Il loro contributo alla prevenzione dei casi di Covid non è mai stato messo in dubbio. Lo conferma il bollettino dell’Istituto Spallanzani. Lenon mediche non si ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche con Lavoro, under 35 precari e malpagati. Uno su due vive ancora con i genitori Per oltre la metà degli under 35 ci sono esperienze di lavoro nero, contratti precari e disoccupazione, ma anche vessazioni o molestie sul lavoro. Con retribuzioni mediamente basse e il futuro che fa paura Nel curriculum di oltre la metà degli under 35 ci sono esperienze di lavoro nero, contratti precari e ...

Nba: i Lakers restano in scia, vittorie per New York e Brooklyn Vittoria senza affanni anche per i Boston Celtics che vincono in trasferta sul campo dei Minnesota Timberwolves per 108 - 124. Ancora una volta Jayson Tatum, con 26 punti e 11 rimbalzi, è il ...

Padri e figli, uniti Riascolta Padri e figli, uniti di I Padrieterni. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

