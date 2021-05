Amici 20 | Giulia Stabile è la vincitrice dell' edizione

(Di domenica 16 maggio 2021) Ieri sera si è concluso20:a categoria ballo ha sconfitto nella finalissima Sangiovanni, il vincitorea categoria canto. Amci 20 ha decretato ladel talent: la ballerinaè stata la più votata dal pubblico nella finalissima contro Sangiovanni, che si era aggiudicato il titolo di miglior cantante del talent show. È terminata l'dei record di, la finale di ieri, grazie anche alla decisione dei competitor di mandare in onda solo film, è stata vista da 6.667.000 telespettatori con un share pari al 33,49%. Il meccanismoa finale non è stato del tutto apprezzato dal pubblico che ha commentato20 sui social, molti ...

Alla finalissima disu Canale 5, in onda sabato 15 maggio, hanno tenuto banco Pio e Amedeo , super - ospiti di ... Per inciso, la finalissima è stata vinta a sorpresa dalla ballerinaStabile ...Si ride, poi i due si accomodano a terra e attendono l'esito: a vincere2021 èStabile .2021, Aka7even, Sangiovanni e Deddy: pagelle dei cantanti/ "Sangio" da 9, vittoria e premi ...Non ho capito che è successo...". E' Giulia Stabile la vincitrice della 20esima edizione di "Amici". La 19enne ha battuto nell'ultima "battaglia" il cantante Sangiovanni, con il quale da mesi ha una ...E' lei la vincitrice dell’edizione 2021 di Amici, il talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Nella finalissima a due (decisa dal televoto), la ballerina Giulia Stabile, romana diciannovenne, ...