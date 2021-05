Afghanistan | dopo la fine della tregua | riprendono i combattimenti a sud

Advertising

fisco24_info : Afghanistan: ripresi i combattimenti dopo fine della tregua: Nel sud del Paese - CatelliRossella : Afghanistan: ripresi i combattimenti dopo fine della tregua - Asia - ANSA - Vaccamobile : RT @ilario82: Afghanistan. Una settimana dopo la strage delle studentesse, due alpiniste donne conquistano lo Shah Foladi, 5mila metri, una… - fedram67 : RT @guidoolimpio: Afghanistan. Isis rivendica strage in moschea (venerdì). Nel sud riprendono scontri dopo tre giorni di tregua - andy_reds : RT @ilario82: Afghanistan. Una settimana dopo la strage delle studentesse, due alpiniste donne conquistano lo Shah Foladi, 5mila metri, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan dopo

Agenzia ANSA

- Finito il cessate il fuoco di tre giorni, concordato tra le parti per festeggiare la fine del ramadan, riprendono nel sud dell'i combattimenti tra talebani e forze governative. Secondo ...Sono ripresi oggi i combattimenti nel sud dell'la fine della tregua di tre giorni tra le forze talebane e afghane in vigore da gioved . L'Isis ha intanto rivendicato l'attacco di venerd a una moschea alla periferia di Kabul che ha ...Riprende la violenza in Afghanistan, dove al termine della tregua di tre giorni forze governative e talebani hanno ripreso a sparare nel sud ...Sono ripresi oggi i combattimenti nel sud dell'Afghanistan dopo la fine della tregua di tre giorni tra le forze talebane e afghane in vigore da giovedì. L'Isis ha intanto rivendicato l'attacco di vene ...