Vittoria di Savoia | manifesta per i diritti dei ragazzi francesi e lancia un appello al presidente Macron

Leggi su newsitaliane

(Di sabato 15 maggio 2021) Anche in Francia si sono accese proteste e polemiche sulla didattica a distanza o in presenza, sull’opportunità che gli studenti affrontino, dopo le lezioni, anche gli esami da casa propria davanti a un computer oppure se sia meglio il ritorno in aula. Ora il dibattito, al di là delle Alpi, registra la discesa in campo addirittura di una principessa:Cristina Chiara Adelaide Maria di, figlia del principe Emanuele Filiberto e dell’attrice francese Clotilde Courau, nominata appunto nel 2020, a 16 anni, erede – perlomeno sulla carta – al trono d’Italia grazie a un decreto firmato dall’attuale capo della casa reale, Vittorio Emanuele, che ha cancellato la legge secolare secondo cui la successione doveva avvenire soltanto in linea maschile. «Il migliore regalo che potessero farmi», commentò allora la ragazza. Già in quell’occasione ...