Virtus Verona, il presidente Fresco: “Con questa situazione la Ulss non intende farci partire” (Di sabato 15 maggio 2021) Salgono a tredici i contagiati in casa Virtus Verona.Floriano crede alla B: “Palermo, serve la grande impresa! Filippi? Mi ha dato fiducia”La situazione legata ai contagi da Covid 19 ha già costretto la compagine veronese a saltare la prima sfida playoff contro la Triestina che è stata chiaramente rinviata. A causa di questa situazione è stato modificato il calendario anche delle altre partite, ma adesso c'è la possibilità concreta che il match tra gli scaligeri e i triestini sia ancora una volta posticipato. In merito al momento vissuto dalla Virtus Verona si è espresso il presidente e tecnico, Luigi Fresco, nel corso dell'intervista concessa a tuttoc.com.Palermo, mai quattro vittorie di fila: contro la Juve Stabia servirà calare il ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) Salgono a tredici i contagiati in casa.Floriano crede alla B: “Palermo, serve la grande impresa! Filippi? Mi ha dato fiducia”Lalegata ai contagi da Covid 19 ha già costretto la compagine veronese a saltare la prima sfida playoff contro la Triestina che è stata chiaramente rinviata. A causa diè stato modificato il calendario anche delle altre partite, ma adesso c'è la possibilità concreta che il match tra gli scaligeri e i triestini sia ancora una volta posticipato. In merito al momento vissuto dallasi è espresso ile tecnico, Luigi, nel corso dell'intervista concessa a tuttoc.com.Palermo, mai quattro vittorie di fila: contro la Juve Stabia servirà calare il ...

