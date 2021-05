Verissimo | Silvia Toffanin apre la puntata con una polemica | Lea T attacca il programma

(Di sabato 15 maggio 2021), Lea Tilcondotto dachelapartendo proprio dalla, Lea T:questo sabato pomeriggio ha aperto ladiparlando di unanata dopo l’intervista fatta a Giorgia Meloni sabato scorso. In particolare è accaduto che modella trans Lea T, dopo aver visto l’intervista della Meloni ha condiviso una storia su Instagram dove accusa ildi censura e discriminazione e non solo: ha anche invitato la produzione didi non mandare più in onda la sua di intervista. Lea T aLa ...

streamof_con : RT @eeurus_: “Grazie Silvia, buona giornata” Preziosissimo ?? #Verissimo #Amici20 - SherisePsaila13 : RT @nonstocalma: SILVIA GUARDAMI SILVIA ASCOLTAMI la prossima settimana chiedi a Giulia e Deddy cosa è successo tra loro e ti facciamo vola… - iamamexal : Perché anche Silvia sa che Tancredi meritava la finale #Verissimo - giunonlola : RT @micricosmo: Ringrazio Silvia che tutta contenta ha urlato a Giulia “BRAVA BRAVA BELLISSIMA SUPER SUPER GIULIA VERAMENTE BRAVA” per aver… - aaauryy : RT @elee_last: si Silvia, urlalo che è puro. U R L A L O #Amici20 #Verissimo -

... ancora prima, Deddy e gli altri finalisti racconteranno le loro emozioni in collegamento conToffanin a. GIULIA STABILE AMICI 2021/ "Sangiovanni è diverso da tutti, lui mi fa ...In studio daToffanin sono intervenuti i finalisti in gara nell'edizione di Amici. Presenti aAka7even , Giulia Stabile , Alessandro Cavallo , Deddy e Sangiovanni. Ad aprire le danze il 'disco d'...Verissimo, Silvia Toffanin risponde a Lea T: “Mediaset non censura nessuno, queste parole discriminatorie non ci appartengono!".Napoli – Aka7even torna a parlare di Martina Miliddi e della loro storia nata ad Amici 2021. Il cantante e la ballerina sono stati protagonisti di un’intensa storia d’amore nella scuola di Maria De Fi ...