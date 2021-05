Thuram: «Buffon ha ancora tanta passione e voglia di allenarsi» (Di sabato 15 maggio 2021) Lilian Thuram, ex difensore della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando anche di Gianluigi Buffon. Le dichiarazioni L’ex difensore della Juve, Lilian Thuram, ha parlato a Repubblica, mandando questo messaggio a Gianluigi Buffon. «Buffon ha ancora tanta passione, il piacere di allenarsi, di entrare nello spogliatoio con i suoi compagni. Non c’entra il mestiere ma la gioia che provi. Sai che un giorno arriverà quel giorno e che sarà irreversibile, quando smetti tutto finisce e allora rimandi, rimandi. Io non ho avuto scelta, mi sono dovuto fermare per una malformazione cardiaca. Forse meglio così perché non sarei mai riuscito a dire basta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Lilian, ex difensore della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando anche di Gianluigi. Le dichiarazioni L’ex difensore della Juve, Lilian, ha parlato a Repubblica, mandando questo messaggio a Gianluigi. «ha, il piacere di, di entrare nello spogliatoio con i suoi compagni. Non c’entra il mestiere ma la gioia che provi. Sai che un giorno arriverà quel giorno e che sarà irreversibile, quando smetti tutto finisce e allora rimandi, rimandi. Io non ho avuto scelta, mi sono dovuto fermare per una malformazione cardiaca. Forse meglio così perché non sarei mai riuscito a dire basta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

