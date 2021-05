Sopravvissuto a 18 iniezioni letali | muore per Covid-19 | ha vissuto 24 anni nel braccio della morte

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 15 maggio 2021) Dopo 18è deceduto per sospetta infezione da-19. Romell Broom era riuscito a sopravvivere a 18 tentativi di esecuzione da pena capitale. I funzionari non sono riusciti a trovare una vena che potesse assumere la dose fatale, come riportano il Daily Star e il Mirror. Il prigioniero ha trascorso 24neldell’Ohio dopo essere stato condannato per il rapimento, lo stupro e l’assassinioquattordicenne Tryna Middleton nel 1984. Romell Bloom si è sempre dichiarato innocente, senza esito. L’iniezione letale era stata fissata per il 15 settembre 2009. Tuttavia, ogni tentativo di trovare una vena adatta in cui iniettare la miscela mortale di bromuro di pancuronio, cloruro di potassio e ...