Sonego batte anche Rublev | è in semifinale a Roma

Advertising

angelomangiante : Fantastico #Sonego!!!! Pochi mesi fa aveva battuto il n.1 al mondo Djokovic a Vienna. Stavolta batte (6-4 6-7 7-6… - Eurosport_IT : SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meri… - WeAreTennisITA : LO SPIRITO DEL GUERRIERO ???? Posseduto da una forza interiore devastante e sospinto dal pubblico: così Lorenzo Sone… - RaffaLeleN : RT @Eurosport_IT: ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è di nuo… - Bertolca10 : Altra grande impresa di Lorenzo #Sonego che batte Rublev e conquista la semifinale contro Novak Djokovic, sempre da… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego batte

Impresa di Lorenzoche centra una storica semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia: battuto in rimonta 3 - 6, 6 - 4, 6 - 3 il russo Rublev, numero 7 del mondo. Affronterà Djokovic, campione in carica, che ha ...Una maratona, lunga due giorni ed emozioni infinite. Gianlucaè in semifinale agli Internazionali di Roma di tennis con un'impresa. Ha battuto nei quarti di finale il numero 7 del mondo Rublev, in tre set . È stato un altro match indimenticabile per l'...Lorenzo Sonego vola in semifinale agli Internazionali Bnl di Roma. Il tennista italiano ha superato in tre set il russo Andrej Rublëv numero sette del mondo. Sonego ha vinto con ...Rinviate a domani le ultime due semifinali in programma sul tabellone maschile degli Internazionali Bnl d'Italia, a cusa del maltempo che si è scatenato sui cieli di Roma. La ...