Solo una donna su sette ospiti | Rula Jebreal declina l’invito a Propaganda Live

Rula Jebreal, invitata a "Propaganda Live", ha deciso di non presentarsi in studio dopo aver letto la lista degli ospiti: "Non c'è parità", si scatena la polemica. Avrebbe dovuto essere presente al programma di La7 Propaganda Live per parlare della questione israelo-palestinese ed invece Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese, ha deciso di declinare l'invito

