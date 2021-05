Soliti noti offresi, no piccole città, la noia è inclusa (Di domenica 16 maggio 2021) Ricordo nitidamente la telefonata che mi raggiunse, in un giorno di trent’anni fa: «Cerca di liberarti per oggi pomeriggio – diceva la voce dall’altra parte del filo – c’è Richter che suona a Benevento». Il sommo Svjatoslav Richter, all’epoca già settantaseienne, suonò davvero in una sala poco distante dal Conservatorio, quel giorno, senza preavviso e davanti a un pubblico sparuto di fortunati ascoltatori, bravi a cogliere l’attimo. Una cosa del genere, oggi, non succederebbe più e una telefonata come quella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 16 maggio 2021) Ricordo nitidamente la telefonata che mi raggiunse, in un giorno di trent’anni fa: «Cerca di liberarti per oggi pomeriggio – diceva la voce dall’altra parte del filo – c’è Richter che suona a Benevento». Il sommo Svjatoslav Richter, all’epoca già settantaseienne, suonò davvero in una sala poco distante dal Conservatorio, quel giorno, senza preavviso e davanti a un pubblico sparuto di fortunati ascoltatori, bravi a cogliere l’attimo. Una cosa del genere, oggi, non succederebbe più e una telefonata come quella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Rinaldi_euro : Attendiamo fiumi di messaggi e solidarietà dai soliti noti “democratici”… - PinoSa54 : @duppli Si dimettono gli Onesti xkè stanchi di lottare contro il nulla.... e che non vogliono infangarsi ...in Pied… - siamouominioca2 : @RealPiccinini @ZZiliani @PaoloCond @matteomarani La stimo e la seguo...Ma si rende conto di quanto ha scritto? Dob… - Aileenrainon : Maria non la reggo più con le sue leccate di culo ai soliti noti #amici #Amici20 - armdigennaro : RT @GiusiLaGina: Hanno fatto una figura di cacca, ma continuano a dare contro a @rulajebreal , naturalmente tra poco vedremo spuntare anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Soliti noti SEMESTRE BIANCO ROSSO E VERDONE ... di accesi dibattitti tra forze politiche e dentro le stesse, magari con qualche scossone per alcune leadership divenute nel frattempo traballanti, o sgambetti tra i soliti noti. Potrebbe esserci, da ...

Bizzi: bomba a Gerusalemme, per incendiare il mondo ... enorme attentato terroristico - magari con l'impiego di mini - atomiche - che sarebbe in preparazione a Gerusalemme, progettato dai 'soliti noti' per far ricadere la colpa sull'Iran e quindi poi ...

Trento, i «soliti noti» rubano una cagnolina ladigetto.it Reddito di cittadinanza, il M5S smonta l’ex assessore di FdI Riceviamo e pubblichiamo la nota del coordinamento di Latina del Movimento 5 Stelle: "Il M5S Latina, mediante la solita velina veicolata dalla stampa ...

Portal#2, quando l’arte contemporanea unisce Napoli e Berlino (VIDEO) NAPOLI – Luigi Solito era stato il primo gallerista a far ripartire il mondo della cultura a Napoli con la prima mostra organizzata nel periodo post lockdown nel suo spazio Nea, in piazza Bellini. E o ...

... di accesi dibattitti tra forze politiche e dentro le stesse, magari con qualche scossone per alcune leadership divenute nel frattempo traballanti, o sgambetti tra i. Potrebbe esserci, da ...... enorme attentato terroristico - magari con l'impiego di mini - atomiche - che sarebbe in preparazione a Gerusalemme, progettato dai '' per far ricadere la colpa sull'Iran e quindi poi ...Riceviamo e pubblichiamo la nota del coordinamento di Latina del Movimento 5 Stelle: "Il M5S Latina, mediante la solita velina veicolata dalla stampa ...NAPOLI – Luigi Solito era stato il primo gallerista a far ripartire il mondo della cultura a Napoli con la prima mostra organizzata nel periodo post lockdown nel suo spazio Nea, in piazza Bellini. E o ...