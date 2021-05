Serie B: le designazioni arbitrali del secondo turno playoff (Di sabato 15 maggio 2021) Definite le designazioni arbitrali del secondo turno dei playoff di Serie B in programma lunedì 17 maggio 2021. Ecco l’elenco completo degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali: Cittadella – Monza Giovanni Ayroldi di Molfetta Rossi L. – Perrotti IV Ufficiale: Serra Var: Doveri Avar: Di Iorio Venezia – Lecce Valerio Marini di Roma 1 Vecchi – Vono IV Ufficiale: Massimi Var: Banti Avar: Valeriani L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Definite ledeldeidiB in programma lunedì 17 maggio 2021. Ecco l’elenco completo degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali: Cittadella – Monza Giovanni Ayroldi di Molfetta Rossi L. – Perrotti IV Ufficiale: Serra Var: Doveri Avar: Di Iorio Venezia – Lecce Valerio Marini di Roma 1 Vecchi – Vono IV Ufficiale: Massimi Var: Banti Avar: Valeriani L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

