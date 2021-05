Lucas Leiva: “Brutto perdere un derby. Spiace non essere entrati in Champions, c’è da migliorare” (Di domenica 16 maggio 2021) Intervistato da Lazio Style Channel, Lucas Leiva ha parlato del ko del derby contro la Roma. Queste le sue parole: “Brucia tanto, perdere un derby non è mai bello. Nel primo tempo avevamo la partita sotto controllo, non dovevamo prendere quel gol, ancor meno in una stracittadina. Andare al break in svantaggio non è stato positivo per noi. Nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione con pazienza ma non siamo riusciti a segnare: loro hanno segnato su una ripartenza e lì hanno chiuso la partita. Incassare una rete come la prima non può accadere, contro la Roma né contro qualsiasi altra squadra: una volta sono andati in porta e hanno segnato, mentre noi avevamo costruito. Nella ripresa avevamo mantenuto il possesso del pallone poi abbiamo concesso un contropiede perché avevamo provato ad aprirci”. Sulla ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Intervistato da Lazio Style Channel,ha parlato del ko delcontro la Roma. Queste le sue parole: “Brucia tanto,unnon è mai bello. Nel primo tempo avevamo la partita sotto controllo, non dovevamo prendere quel gol, ancor meno in una stracittadina. Andare al break in svantaggio non è stato positivo per noi. Nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione con pazienza ma non siamo riusciti a segnare: loro hanno segnato su una ripartenza e lì hanno chiuso la partita. Incassare una rete come la prima non può accadere, contro la Roma né contro qualsiasi altra squadra: una volta sono andati in porta e hanno segnato, mentre noi avevamo costruito. Nella ripresa avevamo mantenuto il possesso del pallone poi abbiamo concesso un contropiede perché avevamo provato ad aprirci”. Sulla ...

