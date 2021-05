LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Strabiliante Chiara Pellacani: è d’argento dai 3 metri! Larsen-Gugiu sesti dai 10m (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16: La nostra DIRETTA si chiude qui, grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani con le ultime due gare: ci saranno gli stessi atleti di oggi, Pellacani e Bertocchi nel synchro 3 metri con buone possibilità e Larsen e Gugiu nella piattaforma 10 metri individuale. Buona serata! 19.15: Oro, dunque, per la tedesca Tina Punzel con 330.85, argento per Chiara Pellacani con 321.15, terza piazza per la svedese Gullstrand con 319.60 19.14: Per l’Italia si tratta della sesta medaglia in questa spedizione ma è la più pesante perchè arriva in una specialità olimpica. Quattro le medaglie per Chiara Pellacani 19.13: Sembrava fuori dai giochi dopo il terzo tuffo ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.16: La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani con le ultime due gare: ci saranno gli stessi atleti di oggi,e Bertocchi nel synchro 3 metri con buone possibilità enella piattaforma 10 metri individuale. Buona serata! 19.15: Oro, dunque, per la tedesca Tina Punzel con 330.85, argento percon 321.15, terza piazza per la svedese Gullstrand con 319.60 19.14: Per l’Italia si tratta della sesta medaglia in questa spedizione ma è la più pesante perchè arriva in una specialità olimpica. Quattro le medaglie per19.13: Sembrava fuori dai giochi dopo il terzo tuffo ...

