LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Pellacani in finale nei 3m, Larsen-Gugiu provano a stupire nel sincro dai 10m (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49: Si parte con il sinchro dalla piattaforma 10 metri dove gli azzurri Larsen e Timbretti Gugiu sono degli outsider 16.47: Due le finali in programma questo pomeriggio. Prima il synchro maschile dalla piattaforma e poi il trampolino 3 metri femminile 16.45: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della penultima giornata di gare agli Europei di Tuffi alla Duna Arena di Budapest IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI NUOTO, Tuffi, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA Grazie per essere rimasti con noi in questa prima parte di DIRETTA LIVE. A più tardi per la gara maschile dalla piattaforma con gli azzurri Andreas Sargent ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49: Si parte con il sinchro dalla piattaforma 10 metri dove gli azzurrie Timbrettisono degli outsider 16.47: Due le finali in programma questo pomeriggio. Prima il synchro maschile dalla piattaforma e poi il trampolino 3 metri femminile 16.45: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alladella penultima giornata di gare aglidialla Duna Arena di Budapest IL MEDAGLIERE DEGLIDI NUOTO,, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA Grazie per essere rimasti con noi in questa prima parte di. A più tardi per la gara maschile dalla piattaforma con gli azzurri Andreas Sargent ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi prova la rimonta Pellacani in controllo dopo tre tuffi - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi - #Tuffi #Europei #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Biginelli-Neroni per stupire Marsaglia e Tocci di provano dai 3 metri - #Tuffi… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Jodoin nona, Batki undicesima dalla piattaforma. Marsaglia-Tocci quarti nel sy… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi -