LIVE Sonego-Rublev 3-6 6-4 1-2 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | il russo conduce il terzo set

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 PASSANTE DI DIRITTO DI! Rovescio centrale di. 15-0 Servizio e diritto diche trova il diagonale per aprirsi il campo e chiudere sottorete. 1-2 Prima esterna del. 40-15 Pessima smorzata didi diritto a sventaglio. 40-0 Sesto ace del #7 al mondo. 30-0 Servizio e diritto delche poi trova il contropiede vincente di diritto. 15-0 Accelerazione di rovescio lungolinea del. 1-1 Bravissimoche mantiene il servizio. 40-30 Diritto in contropiede didopo l’accelerazione di. 40-15 Servizio al corpo dell’azzurro. 30-15 Servizio e diritto lungolinea di. 15-15 ...