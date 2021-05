Letta a Salvini | se approccio è no riforme separiamo le strade

Advertising

LegaSalvini : #GREGORETTI, CASO ARCHIVIATO: SALTANO LE ACCUSE A SALVINI Chi glielo spiega a Letta, Conte e alle sardine??? - repubblica : Letta e Salvini uniti nella solidarietà: il segretario Dem applaude il leader leghista - HuffPostItalia : Enrico Letta attacca Matteo Salvini: 'Esca dal Governo se non vuole le riforme' - news_mondo_h24 : Letta: “Se Salvini dice no alle riforme esca da questo governo” - NicholasPelle : #Letta passa le giornate a criticare Salvini. L'unica cosa che l'attuale Sinistra sa fare e che riscuote consenso… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Salvini

... il partito guidato da Matteosi attesta al 23,1%. Non arrivano invece delle buone notizie per il Partito Democratico : i dem perdono terreno e sono quotati al 19,4%.ridimensiona ...prosegue: 'Sedice che non si fanno le riforme,tragga le conseguenze ed esca da questo Governo, che è fatto per fare le riforme'. Parlando poi delle riaperture, daarriva ...Leggi anche > Elezioni sindaco Roma ... ai leader del centrodestra: Matteo Salvini, Giorgia Meloni, e Silvio Berlusconi, al quale (ricoverato al San Raffaele. ndr) rivolgo con affetto un augurio di ...Sondaggi politici: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni cresce ancora e ora mette la freccia per il sorpasso al Pd. Continua a calare la fiducia nel governo Draghi Cala ancora, seppur leggermente, il g ...