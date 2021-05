Juventus, Pirlo: «Abbiamo una speranza, ora la Coppa Italia. Ronaldo? Contento di uscire» (Di sabato 15 maggio 2021) Andrea Pirlo ha parlato a Sky Sport dopo il match tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium. Le dichiarazioni del tecnico Andrea Pirlo ha parlato a Sky Sport dopo Juventus-Inter. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 JUVE ANCORA VIVA – «Per noi era importante vincere per avere una speranza. Siamo riusciti a farlo nonostante qualche difficoltà». Coppa Italia CAMBIA FUTURO – «Da domani inizierò a pensarci. L’obiettivo adesso è recuperare». SOSTITUZIONE Ronaldo – «Era Contento di uscire forse. Eravamo in dieci e avrebbe dovuto correre a vuoto per la restante parte di gara. Ingresso anticipato nello spogliatoio come me con Conte? No io ero andato direttamente». VINCERE IN ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Andreaha parlato a Sky Sport dopo il match trae Inter all’Allianz Stadium. Le dichiarazioni del tecnico Andreaha parlato a Sky Sport dopo-Inter. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 JUVE ANCORA VIVA – «Per noi era importante vincere per avere una. Siamo riusciti a farlo nonostante qualche difficoltà».CAMBIA FUTURO – «Da domani inizierò a pensarci. L’obiettivo adesso è recuperare». SOSTITUZIONE– «Eradiforse. Eravamo in dieci e avrebbe dovuto correre a vuoto per la restante parte di gara. Ingresso anticipato nello spogliatoio come me con Conte? No io ero andato direttamente». VINCERE IN ...

