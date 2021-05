Internazionali d’Italia 2021, Novak Djokovic doma uno strepitoso Lorenzo Sonego in tre set e accede alla Finale (Di sabato 15 maggio 2021) Che partita! Novak Djokovic (n.1 del mondo) batte in tre set per 6-3 6-7 (5) 6-2 Lorenzo Sonego (n.33 ATP) e accede alla Finale degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis dove incontrerà Rafael Nadal in un grande classico del tennis mondiale. Si tratta infatti della 57ma sfida tra i due, con il campione balcanico attualmente in vantaggio 29 a 27. Una partita palpitante nella quale Sonego ha fatto vedere le sue grandi doti morali e caratteriali al cospetto del migliore del mondo. In svantaggio nel secondo set, il piemontese è riuscito a trascinare Nole al tie-break prevalendo in maniera incredibile. Nel terzo parziale, dopo aver mancato tre palle break in apertura, la luce si è un po’ spenta e il ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Che partita!(n.1 del mondo) batte in tre set per 6-3 6-7 (5) 6-2(n.33 ATP) edeglidi tennis dove incontrerà Rafael Nadal in un grande classico del tennis mondiale. Si tratta infatti della 57ma sfida tra i due, con il campione balcanico attualmente in vantaggio 29 a 27. Una partita palpitante nella qualeha fatto vedere le sue grandi doti morali e caratteriali al cospetto del migliore del mondo. In svantaggio nel secondo set, il piemontese è riuscito a trascinare Nole al tie-break prevalendo in maniera incredibile. Nel terzo parziale, dopo aver mancato tre palle break in apertura, la luce si è un po’ spenta e il ...

